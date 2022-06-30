Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Aklındaki oyun planını takıma oturtmak isteyen ve buna yönelik transferler yaptıran Jesus, sol bek eksikliği sonrası vatandaşı yıldız ismi talep etti.
DUR DURAK YOK
Fenerbahçe, akşam Katar Ligi takımlarından Al Shamal ile maçı olmasına rağmen sabah Çarşamba sabaı sahaya çıktı, antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.
Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçına odaklanan Fenerbahçe'de milli takımlara giden oyuncuların dönmesiyle tam kadroya ulaştı.
Bruma ve Lincoln transferleri ile kiralık ve takım dışında olanların da dönmesiyle sarı-lacivertliler geniş bir kadroya ulaştı.
Milliyet'in haberine göre Teknik Direktör Jesus, Dinamo Kiev maçına üç haftalık bir süreç kala kadroyu bu önemli maça hazırlamak için yeterli süresi olduğunu düşünüyor
NOVAK VE FERDİ OLSA DA...
Transfer çalışmalarını birçok bölgede devam ettiren Fenerbahçe, son olarak sol bek üzerine yoğunlaştı.
Şu an bu bölge için kadrosunda Novak ve Ferdi bulunsa da, Jesus başarılı bir sol savunmacı istediğini dile getirdi.
Özellikle Ferdi'nin esas bölgesinin sol bek olmaması, bunda etken oldu.
Bu mevkii için yerli-yabancı birçok isim gündemde olsa da, son olarak Sporting Lizbon forması giyen Ruben Vinagre ismi öne çıktı.
RUBEN OYNAMAK İSTİYOR
Jesus'un istediği isimlerden biri olan Vinagre de sürekli oynayabileceği bir takım istiyor.
Sporting'de ise ona göre daha güçlü isimler söz konusu...
Birçok takımın ilgilendiği futbolcuya son talip olan kulüplerden biri de Fenerbahçe...
Sarı-lacivertliler bu futbolcunun transferi ya da kiralanması için çalışmalarını yürütüyor.
Sol bek transferi gerçekleşmesi durumunda Ferdi de kendi orijinal bölgesinde değerlendirilecek
Ruben Vinagre, gerçek bölgesi sol bek olmasına rağmen, geçen sezon oynadığı 12 lig maçında da orta sahanın solunda forma buldu, bir asist yapabildi.
GUSTAVO PLANI
Transfer çalışmaları süren Fenerbahçe'de sıra 6 numaraya geldi.
Bu bölge için William Carvalho ve Willian Arao en güçlü iki aday olsa da, transferin yakın zamanda sonuçlanması kolay görünmüyor.
Gerek maliyet gerekse futbolcuların talipleri olması sonrası nedeniyle sarı-lacivertliler B planını da hazırlıyor.
Bu isim de Luiz Gustavo... Sarı-lacivertli kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu ön plana çıktı.
İstenen seviyede iyi bir 6 numara transfer edilemezse, Gustavo'dan daha çok katkı alınmaya çalışılacak.
SÜPER ÇALIMCI EMRE MOR
Emre Mor'un transferi konusunda önceki gece yarısı bir açıklama yapan Fenerbahçe; Karagümrük ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını ifade etti.
Sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Emre, geçen sezon "çalım" konusunda en iyi olduğunu gösterdi.
Kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir dönem geçiren Emre Mor, 2021-22 sezonunda forma giyen Türk futbolcular arasında maç başına en fazla çalım girişiminde bulunan (5.4) ve başarılı çalım atan (2.8) oyuncu oldu.
ORTAK DİL & KÜLTÜR
Fenerbahçe, şu ana kadar iki yabancı transfer yaptı.
Teknik Direktör Jorge Jesus, özellikle kendi ülkesine ya da Portekizce konuşulan Brezilya'ya transferde odaklanmış durumda...
Bundaki ana etken, bu iki ülkedeki oyuncuları yakından tanımasının dışında, takımda ortak bir dil ve kültür oluşturma çabası.
KISA SÜREDE KAYNAŞMA
Tek sezonluk anlaşma yapan Jesus zamanı da iyi yönetmek zorunda...
Ligin yanı sıra Avrupa kupalarını da hedefleyen deneyimli teknik adam, Portekiz ve Brezilyalı yeni transferin çok daha kısa sürede kaynaşmasını amaçlıyor.
Konuşulan dilin yanında, ortak futbol kültüründen gelmeleri de takım olma sürecini daha da kolaylaştıracak.
Konuşulan dilin yanında, ortak futbol kültüründen gelmeleri de takım olma sürecini daha da kolaylaştıracak.