Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Kanarya, yeni sezon öncesi Emre Mor, Lincoln, Bruma gibi yıldızları kadrosuna katarak hem kanatları hem de orta sahayı güçlendirmişti. Bununla beraber Fenerbahçe'de, soru işareti olan bölgelerden biri de sol bek pozisyonu olmuştu. Jorge Jesus, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nu sol bek oynamatı düşünmüyor. Öte yandan Jorge Jesus, Filip Novak'a da yeterince güvenmiyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, bir sol bek arayışına girerken, gündemine Ruben Vinagre'yi aldıve Vinagre için görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'nin transferini ayrıntıları ve sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:55
Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Aklındaki oyun planını takıma oturtmak isteyen ve buna yönelik transferler yaptıran Jesus, sol bek eksikliği sonrası vatandaşı yıldız ismi talep etti.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

DUR DURAK YOK
Fenerbahçe, akşam Katar Ligi takımlarından Al Shamal ile maçı olmasına rağmen sabah Çarşamba sabaı sahaya çıktı, antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçına odaklanan Fenerbahçe'de milli takımlara giden oyuncuların dönmesiyle tam kadroya ulaştı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Bruma ve Lincoln transferleri ile kiralık ve takım dışında olanların da dönmesiyle sarı-lacivertliler geniş bir kadroya ulaştı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Milliyet'in haberine göre Teknik Direktör Jesus, Dinamo Kiev maçına üç haftalık bir süreç kala kadroyu bu önemli maça hazırlamak için yeterli süresi olduğunu düşünüyor

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

NOVAK VE FERDİ OLSA DA...
Transfer çalışmalarını birçok bölgede devam ettiren Fenerbahçe, son olarak sol bek üzerine yoğunlaştı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Şu an bu bölge için kadrosunda Novak ve Ferdi bulunsa da, Jesus başarılı bir sol savunmacı istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Özellikle Ferdi'nin esas bölgesinin sol bek olmaması, bunda etken oldu.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Bu mevkii için yerli-yabancı birçok isim gündemde olsa da, son olarak Sporting Lizbon forması giyen Ruben Vinagre ismi öne çıktı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

RUBEN OYNAMAK İSTİYOR
Jesus'un istediği isimlerden biri olan Vinagre de sürekli oynayabileceği bir takım istiyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Sporting'de ise ona göre daha güçlü isimler söz konusu...

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Birçok takımın ilgilendiği futbolcuya son talip olan kulüplerden biri de Fenerbahçe...

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Sarı-lacivertliler bu futbolcunun transferi ya da kiralanması için çalışmalarını yürütüyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Sol bek transferi gerçekleşmesi durumunda Ferdi de kendi orijinal bölgesinde değerlendirilecek

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Ruben Vinagre, gerçek bölgesi sol bek olmasına rağmen, geçen sezon oynadığı 12 lig maçında da orta sahanın solunda forma buldu, bir asist yapabildi.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

GUSTAVO PLANI
Transfer çalışmaları süren Fenerbahçe'de sıra 6 numaraya geldi.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Bu bölge için William Carvalho ve Willian Arao en güçlü iki aday olsa da, transferin yakın zamanda sonuçlanması kolay görünmüyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Gerek maliyet gerekse futbolcuların talipleri olması sonrası nedeniyle sarı-lacivertliler B planını da hazırlıyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Bu isim de Luiz Gustavo... Sarı-lacivertli kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu ön plana çıktı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

İstenen seviyede iyi bir 6 numara transfer edilemezse, Gustavo'dan daha çok katkı alınmaya çalışılacak.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

SÜPER ÇALIMCI EMRE MOR
Emre Mor'un transferi konusunda önceki gece yarısı bir açıklama yapan Fenerbahçe; Karagümrük ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını ifade etti.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Emre, geçen sezon "çalım" konusunda en iyi olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir dönem geçiren Emre Mor, 2021-22 sezonunda forma giyen Türk futbolcular arasında maç başına en fazla çalım girişiminde bulunan (5.4) ve başarılı çalım atan (2.8) oyuncu oldu.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

ORTAK DİL & KÜLTÜR
Fenerbahçe, şu ana kadar iki yabancı transfer yaptı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Sarı-lacivertliler, Portekizli Bruma ve Brezilyalı Lincoln ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Teknik Direktör Jorge Jesus, özellikle kendi ülkesine ya da Portekizce konuşulan Brezilya'ya transferde odaklanmış durumda...

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Bundaki ana etken, bu iki ülkedeki oyuncuları yakından tanımasının dışında, takımda ortak bir dil ve kültür oluşturma çabası.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

KISA SÜREDE KAYNAŞMA
Tek sezonluk anlaşma yapan Jesus zamanı da iyi yönetmek zorunda...

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Ligin yanı sıra Avrupa kupalarını da hedefleyen deneyimli teknik adam, Portekiz ve Brezilyalı yeni transferin çok daha kısa sürede kaynaşmasını amaçlıyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İngiltere'de buldu! Jorge Jesus Ruben Vinagre'nin transferini istedi

Konuşulan dilin yanında, ortak futbol kültüründen gelmeleri de takım olma sürecini daha da kolaylaştıracak.

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