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Stopere Perez iddiası

Giresunspor'un stoperi Perez'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Noray Nakış, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı savunmacıyı soruşturduğunu iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Stopere Perez iddiası
Giresunspor'un Kolombiyalı stoperi Alexis Perez'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Noray Nakış, futbolcunun İstanbul'daki büyük takımlara transfer olasılığı hakkında açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki savunmacıya İngiltere ve Fransa'dan teklifler bulunduğunu belirten Nakış, "Fenerbahçe'den arayanlar oyuncunun Giresun'daki yaşamının nasıl olduğunu ve İstanbul'daki yaşama nasıl baktığını, sosyal beklentilerini sordular. Bu tutum bence paradan daha önemli. Bize daha ciddi gözüktü" diye konuştu. Kontratının son yılındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 35 maçta 2 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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