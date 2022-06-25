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Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Fenerbahçe'de son dakika transferhaberi... Jorge Jesus'un transfer listesin doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, orta sahaya önemliş bir takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler, rotayı Vinicius Souza'ya çevirdi. Sky Sports'tan Anthony Joseph'in haberine göre Fenerbahçe, Vinicius Souza'ya resmi teklifini iletti. İşte Belçika tamsilcisinin cevabı ve yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 16:07
Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun bir çalışma içinde.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda gelecek ve gidecek isimleri belirliyor.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Jorge Jesus'un transfer listesindeki oyuncularla ilgilenen Fenerbahçe'de bir süredir gündeme Vinicius Souza gelmişti.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Sarı lacivertliler, Vinicius Souza transfer için resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Hollanda ekibi Lommel'de forma giyen Vinicius Souza için resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Sky Sports'tan Anthony Joseph, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi duyurdu.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

İŞTE O RAKAM
Buna göre Fenerbahçe, Vinicius Souza için Lommel'e 4.3 milyon sterlinlik teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Lommel, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Bununla beraber Belçika ekibi, oyuncu için 8 milyon sterlin talep ettiğini Fenerbahçe'ye iletti.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ ÇOK
Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Vinicius Souza transferinde bir hayli zorlanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Celtic, Ajax, PSV, Bologna ve Club Brugge gibi kulüplerin yıldız oyuncuya talip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'in, geçtiğimiz sezon Mechelen'e kiraladığı Souza, yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Genç orta saha geçen sezon 35 karşılaşmada süre almıştı.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan başarılı oyuncu, Brezilya ekibinin altyapısında yetişmişti.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

2 kez ağları sarsan 23 yaşındaki oyuncu, 1 de asist yaptı.

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