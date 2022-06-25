Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yeni teklifi ortaya çıktı! Lommel'in cevabı...

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun bir çalışma içinde.
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun bir çalışma içinde.
Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda gelecek ve gidecek isimleri belirliyor.
Jorge Jesus'un transfer listesindeki oyuncularla ilgilenen Fenerbahçe'de bir süredir gündeme Vinicius Souza gelmişti.
Sarı lacivertliler, Vinicius Souza transfer için resmi girişimlere başladı.
Hollanda ekibi Lommel'de forma giyen Vinicius Souza için resmi teklif yapıldı.
Sky Sports'tan Anthony Joseph, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi duyurdu.
İŞTE O RAKAM
Buna göre Fenerbahçe, Vinicius Souza için Lommel'e 4.3 milyon sterlinlik teklif yaptı.
Lommel, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti.
Bununla beraber Belçika ekibi, oyuncu için 8 milyon sterlin talep ettiğini Fenerbahçe'ye iletti.
F.BAHÇE'NİN RAKİBİ ÇOK
Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Vinicius Souza transferinde bir hayli zorlanacağı kaydedildi.
Celtic, Ajax, PSV, Bologna ve Club Brugge gibi kulüplerin yıldız oyuncuya talip olduğu kaydedildi.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'in, geçtiğimiz sezon Mechelen'e kiraladığı Souza, yakaladığı çıkışla dikkat çekti.
Genç orta saha geçen sezon 35 karşılaşmada süre almıştı.
Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan başarılı oyuncu, Brezilya ekibinin altyapısında yetişmişti.
2 kez ağları sarsan 23 yaşındaki oyuncu, 1 de asist yaptı.
Souza'nın piyasa değeri 4.5 milyon euro.