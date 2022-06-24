Haberler Fenerbahçe ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, Portekiz'de amansız bir transfer yarışına girdi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir ilgilendiği bilinen Joao Mario'ya ilişkin, Galatasaray devreye girdi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün ve Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ardından Joao Mario'yu istiyor. Peki, Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı transfer olmak istiyor? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 13:51 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 14:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, neredeyse her transfer sezonunda olduğu gibi bu sezon da karşı karşıya geldi.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Bilindiği üzere sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından transfer rotasını Portekiz ve Brezilya'ya çevirdi.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Jesus'un talebi doğrultusunda Santa Clara'dan Lincoln ve PSV'den Bruma transfer edildi.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Tecrübeli teknik adamın listesindeki isimler için çalışmalar devam ediyor.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!
JOAO MARIO TRANSFER GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe, Lincoln transferi ile beraber 2 isim ön plana çıkmıştı.
ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Bunlar, William Carvalho ve Joao Mario olmuştu.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Sarı lacivertlilerin, Joao Mario ile yakından ilgilendiği ve Jesus'un da bu transfere onay verdiği ifade ediliyordu.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Joao Mario'nun transferine ilişkin kısa süre önce önemli bir gelişme yaşandı.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Portekizli futbolcu için Süper Lig'in bir diğer devi Galatasaray, devreye girdi.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Sarı kırmızılılarda Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Okan Buruk, Joao Mario'nun transferini istedi.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!
JOAO MARIO'NUN TERCİHİ NERESİ OLACAK?
Transfer yarışı bir hayli kızışırken, yıldız oyuncunun tercihi merak ediliyordu.
ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Buna göre, Joao Mario'nun transferde önceliği, Avrupa'da oynamak.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan bir takımda yer almak istiyor.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Fenerbahçe'nin resmi bir teklif yapmadığı, Mario için nabız yokladığı bilinirken, oyuncunun Jorge Jesus'tan dolayı bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Öte yandan Galatasaray, oyuncunun bu tavrı sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

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