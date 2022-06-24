Büyükekşi’ye 1959 tepkisi!

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili, "Şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu, geçmişe yönelik. Şu anda geleceğe bakıyoruz. Daha sonra değerlendirebiliriz" dedi.
TFF'ninyeni başkanı Mehmet Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili, "Şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu, geçmişe yönelik. Şu anda geleceğe bakıyoruz. Daha sonra değerlendirebiliriz" dedi. Taraftarlar, sosyal medyada açıklamaya tepki gösterdi. 1959 öncesi şampiyonluklarını sayılması için başvuruda bulunmuştu.