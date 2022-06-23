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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine gelen son isim 25 yaşındaki forvet Simon Banza oldu. İşte Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri ve oyuncu için istenen rakam... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 08:20 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 08:34
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, nokta atışı yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Sarı-lacivertlilerde eksik görülen mevkilerden biri de forvet hattı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Bu bölgeye iyi bir takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Simon Banza oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

İşte 25 yaşındaki santrforda yaşanan son gelişmeler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Lens'ten ayrılmaya hazırlanan Simone Banza'yla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Allez Lens'in haberine göre, 25 yaşındaki forvet için bir Portekiz kulübü, bir MLS kulübü, Real Zaragoza ve Fenerbahçe devrede.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Geçen yıl Famalicao'da kiralık olan ve 36 maçta 16 gol, 7 asistle oynayan Fransız santrfor için Lens kulübü 5 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

SIMON BANZA KİMDİR?

13 Ağustos 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Kariyerine Lens altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

2021'de Portekiz ekibi Famalicao'ya kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Geride bıraktığımız sezon forma giydiği toplam 36 karşılaşmada 16 gole imzasını attı.

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