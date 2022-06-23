FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de forvet için gündeme gelen son isim Simon Banza oldu!

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, nokta atışı yapmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde eksik görülen mevkilerden biri de forvet hattı...
Bu bölgeye iyi bir takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Simon Banza oldu.
İşte 25 yaşındaki santrforda yaşanan son gelişmeler...
Lens'ten ayrılmaya hazırlanan Simone Banza'yla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi.
Allez Lens'in haberine göre, 25 yaşındaki forvet için bir Portekiz kulübü, bir MLS kulübü, Real Zaragoza ve Fenerbahçe devrede.
Geçen yıl Famalicao'da kiralık olan ve 36 maçta 16 gol, 7 asistle oynayan Fransız santrfor için Lens kulübü 5 milyon euro istiyor.
SIMON BANZA KİMDİR?
13 Ağustos 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Lens altyapısında başladı.
2021'de Portekiz ekibi Famalicao'ya kiralandı.
Geride bıraktığımız sezon forma giydiği toplam 36 karşılaşmada 16 gole imzasını attı.
Kongo asıllı Fransız futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.
1.89'luk forvetin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Öte yandan Banza'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...