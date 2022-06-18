TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlanmış durumda.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlanmış durumda.
Geride bıraktığımız sezonda hücum konusunda istediği ritmi yakalayamayan Kanarya, gelecek sezon bu sorunu yaşamamak adına transfer döneminde elini çabuk tutuyor.
Transfer gündemi yoğun olan Fenerbahçe'de kanat takviyesi için rota İngiltere'ye döndü.
Sarı-lacivertliler, Jesus'un Flamengo'dan istediği eski öğrencisi Henrique'in uzun süreli sakatlığı sonrasında A.Villa'nın kapısını çalacak.
Portekizli teknik adamın, Gerrard'ın kadroda düşünmediği Burkina Fasolu Traore ve Fas asıllı Hollandalı El Ghazi'ye kanca attığı öğrenildi.
Birmingham Mail gazetesi, iki futbolcu için de girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü.
TRAORE SICAK BAKIYOR
Birmingham Mail, Fenerbahçe'nin iki oyuncudan birisini kadrosuna katmayı düşündüğünü belirtti.
Afrika Kupası'ndan döndükten sonra Gerrard'ın forma şansı vermediği 26 yaşındaki sağ açık Traore'nin oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
El Ghazi geçen sezon devre arasında Everton'a kiralandı.
Kontratının son yılındaki 27 yaşındaki sağ açık El Ghazi de Traore gibi teklife sıcak bakıyor.
Geçen sezon devre arasında Everton'a kiralanan 27 yaşındaki kanat, Aston Villa'yla birlikte tüm sezonda 14 maça çıktı.
Hücum oyuncusu 14 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.
El Ghazi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'dur.
Forvet bölgesinde de oynayabilen futbolcu Bertrand Traore'nin ise 16 milyon Euro güncel piyasa değeri vardır.