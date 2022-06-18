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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve başladıktan sonra transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler bu kez rotasını adaya çevirdi. Kanarya, Gerard'ın yönettiği Aston Villa takımının iki hücumcu kanatına talip oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Geride bıraktığımız sezonda hücum konusunda istediği ritmi yakalayamayan Kanarya, gelecek sezon bu sorunu yaşamamak adına transfer döneminde elini çabuk tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Transfer gündemi yoğun olan Fenerbahçe'de kanat takviyesi için rota İngiltere'ye döndü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Sarı-lacivertliler, Jesus'un Flamengo'dan istediği eski öğrencisi Henrique'in uzun süreli sakatlığı sonrasında A.Villa'nın kapısını çalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Portekizli teknik adamın, Gerrard'ın kadroda düşünmediği Burkina Fasolu Traore ve Fas asıllı Hollandalı El Ghazi'ye kanca attığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Birmingham Mail gazetesi, iki futbolcu için de girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

TRAORE SICAK BAKIYOR

Birmingham Mail, Fenerbahçe'nin iki oyuncudan birisini kadrosuna katmayı düşündüğünü belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Afrika Kupası'ndan döndükten sonra Gerrard'ın forma şansı vermediği 26 yaşındaki sağ açık Traore'nin oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

El Ghazi geçen sezon devre arasında Everton'a kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Kontratının son yılındaki 27 yaşındaki sağ açık El Ghazi de Traore gibi teklife sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

ALTYAPISI HOLLANDA

Fas asıllı Hollandalı sağ kanat, Feyenoord ve Ajax altyapılarından yetişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Geçen sezon devre arasında Everton'a kiralanan 27 yaşındaki kanat, Aston Villa'yla birlikte tüm sezonda 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Hücum oyuncusu 14 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

El Ghazi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'dur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota adaya çevrildi!

Forvet bölgesinde de oynayabilen futbolcu Bertrand Traore'nin ise 16 milyon Euro güncel piyasa değeri vardır.

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