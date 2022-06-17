Araya Arao

Fenerbahçe için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmezken, bir de ön libero iddiası ortaya atıldı. Buna göre teknik direktör Jorge Jesus'un, Brezilya Serie A Ligi ekibi Flamengo'dan Willian Arao'yu istediği belirtildi. F.Bahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Carvalho ile anlaşamaması durumunda, Willian Arao için resmi teklif yapacağı öğrenildi. Jesus'un bu transferde ısrarcı olduğunun altı çizildi. 29 yaşındaki oyuncu ön libero mevkisinde görev yapıyor. Hem tarzı hem de oyuncu profiliyle Baroni'ye benzetilen Willian Arao, Sao Paulo altyapısında yetişti. Corinthians, Atletico GO ve Botafogo formaları giyen orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2023'te bitiyor.

JESUS'U ÖVMÜŞTÜ

Willian, Brezilya basınına G.Saray teknik direktörü Torrent ile ilgili açıklama yaparken Jesus'la kıyaslayıp Portekizli hocayı övmüştü; "Torrent sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Bunu tek tek açıklayan Jesus'la arasında korkunç fark var" demişti.