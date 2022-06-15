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Şampiyonluk coşkusu

ING Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'e 3-1'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Kanarya'nın keyfi yerinde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Şampiyonluk coşkusu

ING Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'e 3-1'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Kanarya'nın keyfi yerinde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün Sinan Erdem'de başlayan kutlamaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ezeli rakiplerini devirerek büyük bir zafer elde eden Fenerbahçe Beko'lu oyuncular tezahüratlar eşliğinde coşkulu şekilde kutlama yaptılar.

DEVAMI CADDEDE

Sarı-lacivertli taraftarların yönetimden bir isteği var. Basketbolda 10'uncu şampiyonluğu kazanan takımlarını onore etmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde de bir kutlama düzenlenmesini talep ettiler. Bu isteklerini de Ali Koç ve yönetime bildirdiler. Koç Sasha Djordjevic ve oyuncular üstü açık otobüsle tur atacak.

VESELY'DEN MUTLUSU YOK

Görüşmeler devam etse de finallerin MVP'si (En değerli oyuncu) seçilen Jan Vesely'nin gelecek sezon Fenerbahçe Beko'da olması beklenmiyor. Yıllardır giydiği sarı-lacivertli formayla sayısız başarıya imza atan Vesely'nin camiaya kupayla veda ettiği için mutlu olduğu belirtildi.

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