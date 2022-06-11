Jesus ile yönetim arasına Branco

Portekiz basınında Fenerbahçe'nin idari direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardığı iddia edildi... Haberde deneyimli Portekizli futbol adamının, Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü görevi yapacağı belirtildi.
Portekizbasınında Fenerbahçe'nin idari direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardığı iddia edildi... Haberde deneyimli Portekizli futbol adamının, Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü görevi yapacağı belirtildi. 46 yaşındaki Branco en son Portekiz ekibi Famalicao'da görev yaptı. Hajduk Split ve PAOK gibi önemli takımlarda da çalışan Branco, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Jorge Jesus'u takip etmeye başladı. Branco'nun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.