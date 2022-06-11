Haberler Fenerbahçe Jesus ile yönetim arasına Branco

Jesus ile yönetim arasına Branco

Portekiz basınında Fenerbahçe'nin idari direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardığı iddia edildi... Haberde deneyimli Portekizli futbol adamının, Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü görevi yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Jesus ile yönetim arasına Branco
Portekiz basınında Fenerbahçe'nin idari direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardığı iddia edildi... Haberde deneyimli Portekizli futbol adamının, Jorge Jesus ile yönetim arasında köprü görevi yapacağı belirtildi. 46 yaşındaki Branco en son Portekiz ekibi Famalicao'da görev yaptı. Hajduk Split ve PAOK gibi önemli takımlarda da çalışan Branco, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Jorge Jesus'u takip etmeye başladı. Branco'nun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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