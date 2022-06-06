Fenerbahçe'den Masouras harekatı

Fenerbahçe teknik direktör koltuğunu Jorge Jesus ile doldurduktan sonra rotasını transfere kırdı. Golü seven, hücum oyuncularına dokunuşlarıyla bilinen Portekizli çalıştırıcının gelişiyle birlikte Avrupa basını da birçok futbolcuyu Fenerbahçe'ye yazmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Georgios Masouras. Kanarya'nın Olympiakos'un kalbi kabul edilen 28 yaşındaki oyuncu için harekat başlattığı belirtildi. Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Sport FM'e konuşarak bu transfer hakkındaki son gelişmeleri artardı.



ANLAŞMA YAKIN

Kostas Nikolakopoulos, Fenerbahçe'nin Georgios Masouras için istekli olduğunu ifade etti. Yunan gazeteci "Trabzonspor, Ocak transfer döneminde oyuncuyla resmen ilgilenmişti ancak sezonun bitmesiyle beraber bir temasın olmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin onunla anlaşacağı yönünde güçlü duyumlar alıyoruz" ifadelerini kullandı. Masouras'ın Yunan deviyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 10 milyon euro. Kanarya onu zorunlu satın alma bedeliyle kiralamayı hedefliyor.



FENER'E 2 GOL ATMIŞTI

Masouras, Fenerbahçe için yabancı bir isim değil. Yunan yıldız, Olympiakos formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 2 maça çıktı. Tecrübeli futoblcu bir maçı boş geçti. Kadıköy'de Olympiakos'un 3-0 kazandığı maçta temsilcimizin ağlarını 2 defa havalandırdı.



Masouras, Yunan Ligi'nde bu sezon 24 maçta forma giydi. Fileleri 7 defa sarstı. 3 de asisti bulunuyor. Toplamda 10 gole direkt etkisi oldu.