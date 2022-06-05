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Fenerbahçe'den Pedrinho harekatı

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki merkez orta saha için Portekiz temsilcisi Gil Vicente ile ilk görüşmeyi yaptı. Portekiz kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan, Pedrinho için Kanarya, 1.5 milyon euro’luk bir teklif götürdü. Pedrinho sıkışan oyunları üstün pas yeteneğiyle kolaylıkla aşıyor. Bu özelliği onu Fenerbahçe için cazip kılıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Pedrinho harekatı

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç tüm kozlarını oynuyor. Takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden Kanarya şimdi gözünü transfere çevirdi. Fenerbahçe tahmin edildiği gibi rotasını Portekiz ve Brezilya pazarına kırdı. İlk hedef Gil Vicente'de forma giyen 'Pedrinho' lakaplı Pedro Moreira. 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 1.5 milyone euro. Portekiz basını da Pedrinho'nun Türkiye'den iki talibi olduğunu yazdı.

MÜTHİŞ PASÖR
Portekiz basınında yer alan habere göre topa sahip olmaya büyük önem veren Jorge Jesus, takımında meşin yuvarlağın kıymetini bilen futbolcuları istiyor. Bu sebeple de Pedrinho'yu takımında mutlaka görmeyi arzuluyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu dinamik bir isim. En önemli özelliği üstün pas yeteneği. Gil Vicente bu sezon 47 defa fileleri sarsarken Pedrinho tam 14 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu tam bir takım oyuncusu. Onunla birlikte forma giyen takım arkadaşlarının asist, gol sayısı yükseliyor. Savunmaya katkısı da yüksek.

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