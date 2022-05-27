Türkiye'de mutluyum

Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi... Yıldız oyuncu, sponsorluk anlaşmaları için gittiği Endonezya'da gelen soru üzerine, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum. Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim" dedi.
Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi... Yıldız oyuncu, sponsorluk anlaşmaları için gittiği Endonezya'da gelen soru üzerine, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum. Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim" dedi. 2 yıl daha kontratı olan Özil'in durumu yeni hoca geldikten sonra netleşecek.