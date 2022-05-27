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Türkiye'de mutluyum

Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi... Yıldız oyuncu, sponsorluk anlaşmaları için gittiği Endonezya'da gelen soru üzerine, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum. Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Türkiye'de mutluyum
Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi... Yıldız oyuncu, sponsorluk anlaşmaları için gittiği Endonezya'da gelen soru üzerine, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum. Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim" dedi. 2 yıl daha kontratı olan Özil'in durumu yeni hoca geldikten sonra netleşecek.
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