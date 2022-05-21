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Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör koltuğuna Jorge Jesus'u getirecek. Beklere de takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte geçtiğimiz sezon 22 maçta 3 gol 5 asistle oynayan o isim ve transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:46
Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Süper Lig'de kötü giden sezonu Şampiyonlar Ligi ile noktalayan Fenerbahçe, gelecek sezona hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, Jorge Jesus'u getiriyor.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Yönetim, teknik direktör konusu belli olmasa da takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Kanarya, bu doğrultuda sağ bek, sol bek, orta saha, kanatlar ve forvete transfer yapacak.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Fenerbahçe'nin gündemine sağ bek pozisyonu için Cyrus Christie geldi.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Cyrus Christie ocak ayında Swansea'ye kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Christie'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Sağ bek oyuncusu bu sezon 22 maçta 3 gol 5 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

Christie sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağı ve stoperde de oynayabiliyor.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

CYRUS CHRİSTİE KİMDİR?

30 Eylül 1992 İrlanda doğumlu.

Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim!

1.88 boyunda.

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