Final İstanbul'da

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor... Başkan Ali Koç'un teklif yaptığı Jorge Jesus'un, "20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim, daha sonra bir karar vermem gerek" dediği süre yarın doluyor... Portekiz basınından O Jogo, Fenerbahçe'nin tecrübeli hoca ile salı günü telekonferans ile görüştüğünü ve İstanbul'a davet ettiğini duyurdu. Haberde, Jesus'un davete olumlu yanıt verdiği ve hafta sonuna kadar İstanbul'a gideceği de aktarıldı. Taraflar arasında 2 yıllık bir anlaşmanın masada olduğu ancak henüz maddi konular ve bonuslarda tam bir uzlaşma olmadığı da ifade edildi. Brezilya'dan da hala teklif beklentisi taşıyan Jesus'un olmama ihtimali de kenarda tutuluyor. Olumsuz bir durumda; Löw, Bielsa, Mancini, Santo ve Jardim alternatifler...

AMACI FİYAT ARTIRMAK

Jorge Jesus'a yönelik olumsuz haberler de devam ediyor. Corinthians kulübünün eski başkanı Andrés Sánchez, Portekizli'yi fiyat artırmaya çalışmakla itham etti. Sanchez, Jesus'un Atletico MG ve Corinthians'ın kendisine teklif yaptığı iddiasıyla ilgili olarak, "O bir yalancı. Menajeri Bruno Macedo onu teklif etmek için dünyanın yarısını aradı. Duílio da (Corinthians'ın şu anki başkanı) onunla konuştu. Ancak ona teklif yapmadı. Macedo oyun oynuyor. Amacı Jesus'u piyasada tutup, fiyat artırmak" ifadelerini kullandı.

1 HAZİRAN DETAYI!

O Jogo, Jesus'un Benfica'dan hala maaş almaya devam ettiğini, yeni takımıyla resmi sözleşmeye bu yüzden Benfica ile anlaşmasının bittiği 1 Haziran tarihinde imza atacağını belirtti.