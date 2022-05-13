Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe listesine Nijeryalı futbolcu Peter Olayinka'yı eklemişti.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe listesine Nijeryalı futbolcu Peter Olayinka'yı eklemişti.
UEFA Konferans Ligi'nde sarı-lacivertlileri eleyen Slavia Prag'da Olayinka iki maçta da sahada yer almıştı.
Gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin radarına takıldı.
Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan Olayinka'nın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Footballnet.ng'nin haberine göre, Fenerbahçe ve Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen tarafından takip edilen Peter Olayinka, İspanya La Liga'nın yolunu tutabilir.
MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Olayinka'nın menajeri, transferin gözdesi konumunda bulunan oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Nijeryalı hücum oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Olayinka'nın yeni adresinin İspanya La Liga olabileceğini ifade etti.
Olayinka'nın menajeri, "Yaz transfer dönemiyle ilgili olarak bir İspanyol kulübünden Peter Olayinka'ya büyük ilgi var.
İspanyol ortaklarımız Olayinka hakkında görüşmek istiyor" dedi.
Açıklamada İspanya'dan hangi takım olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.
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Başarılı futbolcunun 2 milyon euro'dan fazla değere sahip olduğu belirtiliyor.
Slavia Prag'da yönetimin, takımın önemli bir oyuncusu olan Olayinka için daha fazla bir talebi olabileceğinin altı çizildi.
Olayinka Nijerya'da başladığı kariyerinde KKTC, Arnavutluk, Belçika ve Çekya olmak üzere çeşitli ülkelerde forma giydi.
Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı için oynadı.
Slavia Prag'da bu sezon 38 resmi maçta forma giyen Nijeryalı sol kanat 11 gollük katkı verdi.