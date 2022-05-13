Haberler Fenerbahçe Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Slavia Prag'da gösterdiği performansla göz dolduran Peter Olayinka, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Çekya ekibinin UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi elediği eşleşmede 2 maçta da forma giyen Olayinka, sarı-lacivertli yönetimin dikkatini çekmeyi başardı. Bir süredir yakından takip edilen Nijeryalı hücum oyuncusunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peter Olayinka'nın menajeri, oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Olayinka'nın yeni adresi ve yaşanan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 18:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 18:45
Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan Olayinka'nın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Footballnet.ng'nin haberine göre, Fenerbahçe ve Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen tarafından takip edilen Peter Olayinka, İspanya La Liga'nın yolunu tutabilir.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Olayinka'nın menajeri, transferin gözdesi konumunda bulunan oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Nijeryalı hücum oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Olayinka'nın yeni adresinin İspanya La Liga olabileceğini ifade etti.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Olayinka'nın menajeri, "Yaz transfer dönemiyle ilgili olarak bir İspanyol kulübünden Peter Olayinka'ya büyük ilgi var.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

İspanyol ortaklarımız Olayinka hakkında görüşmek istiyor" dedi.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Olayinka Nijerya'da başladığı kariyerinde KKTC, Arnavutluk, Belçika ve Çekya olmak üzere çeşitli ülkelerde forma giydi.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı için oynadı.

Olayinka'nın menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...

Slavia Prag'da bu sezon 38 resmi maçta forma giyen Nijeryalı sol kanat 11 gollük katkı verdi.

DİĞER
Tam bir afet oldu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün büyüdü de evleniyor! Doktor sevgilisine 'Evet' dedi!
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gözü onda! Abdullah Aydın TFF 1. Lig'de parlıyor...
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı
Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf!
PAEM 2022 başvuru ne zaman?
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2022
Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morutan: Sorumlusu Torrent! Morutan: Sorumlusu Torrent! 18:34
Menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe... Menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe... 18:29
Nuri Şahin'den açıklama: Farkı hesaplar yapmadım Nuri Şahin'den açıklama: Farkı hesaplar yapmadım 17:47
Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf! Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf! 17:05
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 16:54
Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman? 16:34
Daha Eski
Kutlama programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler Kutlama programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler 16:10
Fırtına'da Nwakaeme bilmecesi! Şoke eden yanıt Fırtına'da Nwakaeme bilmecesi! Şoke eden yanıt 15:49
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 15:08
Anderson Talisca uçuyor Anderson Talisca uçuyor 06:29
Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! 07:11
Nuri Şahin'den sürpriz karar! G.Saray... Nuri Şahin'den sürpriz karar! G.Saray... 08:13