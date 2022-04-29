Fenerbahçe Aboubakar diyor

Beşiktaş formasıyla geçirdiği iki sezonda iki şampiyonluk elde eden Vincent Aboubakar, sezon başında Al Nasr'a imza atmıştı. Suudi Arabistan ekibinden ailevi nedenlerden dolayı ayrılık kararı aldığı ifade edilen 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi. Yıldız santrforla Paris Saint- Germain ve Newcastle United'ın da listesinde olduğu kaydedildi. Aboubakar bu sezon kulübünde 22 maça çıkarken 8 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı. 1611 dakika süre bulan Abou, 201 dakikada bir golle buluşarak dikkatleri topladı.