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En başarılı kulüp biziz

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na Başkan Ali Koç da katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
En başarılı kulüp biziz
Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na Başkan Ali Koç da katıldı. Başkan Koç "Türkiye'de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıyım. İş insanıyım. Biz, aynı zamanda futbol kulübünden fazlasıyız" diyerek söze başladı. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 108 sporcuyla katıldığını ve 22'sinin kendi bünyelerinden olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Bu branşların çoğunda gelir yok. Gelir olanlar maliyeti karşılamıyor. Bize yük getiriyor. Kamu şirketlerinin yatırım yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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