Mesut Özil, bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen eski takım arkadaşı Karim Benzema'yı övdü.

Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin" ifadesini kullandı.

What a fantastic game 🤯 Give my boy Benzi the Ballon D'Or 👑☝🏼 #MCIRMA @Benzema @ChampionsLeague