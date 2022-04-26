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Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması!

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili resmi sitesinden flaş bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 18:27 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 18:41
Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili resmi sitesinden flaş bir açıklama yayınladı

İşte o açıklama:

Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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