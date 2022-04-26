FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklamasına kritik değerlendirme! "Fotoğraf çıktığında..."

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti. Yapılan kritik görüşmeden önemli bir fotoğraf yayınlandı. Fenerbahçe'den fotoğraf sonrası açıklama geldi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Fotoğraf çıktığında insanların Jorge Jesus ile anlaşıldı cümlelerini kurması çok normal. Fenerbahçe'nin açıklaması da normal. Bu görüşme Ali Koç'un ilk yüz yüze görüşmesi. Bu görüşmeyi eski Fenerbahçe yöneticisi Emre Can ayarladı. Ancak Ali Koç, Jesus'tan önce Joachim Löw ile 2-3 kez yüz yüze görüştü. İsmail Kartal ile zaten sürekli görüşüyordu. 3 isim de Fenerbahçe için doğru adaylardır. Fenerbahçe yönetiminin elinde 3 doğru var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)