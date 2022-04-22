Rizespor - Fenerbahçe: 0-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, henüz ilk dakikada Fabricio Baiano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 6-0 galip ayrıldı.
SERDAR DURSUN HAT-TRICK YAPTI!
Kanarya'da 45+3 (pen.), 45+9 (pen.) ve 51. dakikalarda sahne alan Serdar Dursun hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin diğer golleri ise 9'da Diego Rossi, 65'te Enner Valencia ve 76'da Nazım Sangare'den geldi.
Son 10 maçta 9. galibiyetini alan 2. sıradaki Fenerbahçe bu sonuçla puanını 65'e çıkardı.
30 puanla 18. sırada yer alan Rizespor'un ise kümede kalma umutları iyice tükendi.