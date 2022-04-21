Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden Fenerbahçe'ye Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görülen Fenerbahçe için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Tesislerimizde düzenlenen törenle göndere çekilen Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca sarı-lacivertli ekibin tesisinde dalgalanacak. Ayrıca Fair Play Şeref Bayrağı Diploması da Fenerbahçe müzesindeki yerini aldı.

Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç, Başkan Vekilimiz Erol Bilecik, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube Sorumlularımız, sporcularımız ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve komite üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.