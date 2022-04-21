Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Cyle Larin transferinde kötü haber! İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'ye Cyle Larin transferinde kötü haber! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'in bitmesine son 5 hafta kala lider Trabzonspor'un 11 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde bu doğrultuda Beşiktaşlı Cyle Larin gündeme gelirken İtalya'dan transfere ilişkin kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:03
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye Cyle Larin transferinde kötü haber! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almak için avantajlı konumda bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin'i gündemine aldı.

Ancak Kanarya'ya Kanadalı golcünün transferinde kötü haber geldi. İtalyan basınına göre Lazio Başkanı Claudio Lotito, Cyle Larin'e kancayı taktı. Gelecek sezon için takımın en iyi oyuncularını satmaya karar veren Lotito'nun, Larin'i kadroya katabileceği yazıldı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu! Gelecek sezon...
10 yılda bir Ortodoks kiliselerinde kullanılmak üzere hazırlanan 'miron' yağı kutsandı! İstanbul'dan dünyaya gönderilecek
F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim...
Sessizliğini bozdu! G.Saray sorusuna flaş yanıt
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır!
F.Bahçe Rizespor maçına hazır!
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 15:36
Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor! Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor! 15:19
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır! 15:06
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 15:02
F.Bahçe Rizespor maçına hazır! F.Bahçe Rizespor maçına hazır! 14:52
'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi... 'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi... 14:38
Daha Eski
Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! 14:04
F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim... F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim... 13:54
Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı! Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı! 13:42
Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman? 12:11
Carlos Sainz imzayı attı! 2024... Carlos Sainz imzayı attı! 2024... 12:09
Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..." Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..." 11:58