Fenerbahçe'ye Cyle Larin transferinde kötü haber! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almak için avantajlı konumda bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin'i gündemine aldı.

Ancak Kanarya'ya Kanadalı golcünün transferinde kötü haber geldi. İtalyan basınına göre Lazio Başkanı Claudio Lotito, Cyle Larin'e kancayı taktı. Gelecek sezon için takımın en iyi oyuncularını satmaya karar veren Lotito'nun, Larin'i kadroya katabileceği yazıldı.