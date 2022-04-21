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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Hem yeni teknik direktör hem de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Arsenal'de olan ve Real Betis'te kiralık forma giyen Hector Bellerin'le ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 08:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Fenerbahçe'de yönetim bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Bu sezon müthiş bir performans gösteren Osayi-Samuel'in olası bir ayrılığı durumunda sağ bekte sıkıntı çekmek istemeyen kurmaylar liste hazırlığına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Sarı-lacivertlilerin gündemine ilk gelen ismin ise Real Betis'te kiralık oynayan Arsenalli Hector Bellerin olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Yeni Asır'ın Radio Deportivo'dan derlediği iddiaya göre Mikel Arteta, La Liga'da ne kadar iyi bir sezon geçirse de Hector'u geri istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Betis ise Hector'u kalıcı olarak kadrosunda tutmak istiyor. Ancak devreye giren Fenerbahçe, Arsenal'dan oyuncu hakkında bilgi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Hector Bellerin! Sürpriz iddia

Real Betis'in ise elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyu kaçırmak istemediği öne sürüldü.

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