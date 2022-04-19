Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlıyor. Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmeyi amaçlayarak barış temasına katkı sağlamak için başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle dostluk maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Kanarya'da genç oyunculardan Arda Güler ve kaleci Ertuğrul Çetin ilk 11'de yer aldı. Isak Vural ve Jin-Ho ise yedek kulübesinde bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:34 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:46
FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına sayılı saatler kala, futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek için mücadele edecek Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda Güler, Burak Kapacak, Valencia, Berisha

ARDA GÜLER İLK 11'DE ISAK VURAL YEDEK
Sarı-lacivertlilerde genç oyunculardan Arda Güler ve kaleci Ertuğrul Çetin ilk 11'de yer aldı. Isak Vural ve Jin-Ho ise yedek kulübesinde bulunuyor.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

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