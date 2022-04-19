Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk | CANLI

Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkat çekmek ve mağdur insanlara yardım amacıyla Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan maç saat 17.00'de başladı. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda Güler, Burak Kapacak, Valencia, Berisha.

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Solomon.

ARDA GÜLER İLK 11'DE ISAK VURAL YEDEK

Sarı-lacivertlilerde genç oyunculardan Arda Güler ve kaleci Ertuğrul Çetin ilk 11'de yer aldı. Isak Vural ve Jin-Ho ise yedek kulübesinde bulunuyor.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor ve TV8'den naklen yayımlanıyor.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.