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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözü UEFA'da! Joachim Löw....

Fenerhahçe transfer haberleri: Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği büyük merak konusu. Kanarya'nın ilk hedefi olan Joachim Löw cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman teknik adamla birçok noktada mutabakata varan sarı lacivertli ekibin önünde son pürüz olarak FFP kaldı. Löw'ün 30 milyon Euro'luk transfer bütçesi talebine karşın yönetim, konuyu FFP'ye taşıdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözü UEFA'da! Joachim Löw....

F.Bahçe Yönetimi'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözü UEFA'da! Joachim Löw....

Sabah'ın haberine göre; Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Kanarya'nın önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözü UEFA'da! Joachim Löw....

Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı. Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözü UEFA'da! Joachim Löw....

FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözü UEFA'da! Joachim Löw....

JACHİM LÖW'ÜN KARİYERİ

TAKIM - MAÇ - PUAN ORTALAMASI

Almanya 198 2.09

Avusturya Wien 31 1.71

Tirol 25 1.52

Adanaspor 5 0.4

Karlsruhe 18 0.5

Fenerbahçe 38 2.05

Stuttgart 83 1.76

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