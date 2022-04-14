Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.





KANARYA'YA KARŞI OYNADI

Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.



