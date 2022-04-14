Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.
KANARYA'YA KARŞI OYNADI
Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.
Nijeryalı hücum oyuncusu bu sezon Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Slavia'nın 3-2 kazandığı iki maçta toplam 180 dakika şans buldu. 1.88 boyundaki futbolcu güçlü fiziği ve süratiyle tanınıyor. Forvette ve kanatta oynuyor.