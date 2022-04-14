Haberler Fenerbahçe Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı henüz belirsiz. Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temasta. İsmail Kartal ismi de masada. Yeni hoca belli olmamasına rağmen transferde aksama yaşamak istemeyen Kanarya ataklarını sürdürüyor. Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Kanarya, Slavia Prag’ın 26 yaşındaki yıldızı Peter Olayinka için harekete geçti. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.

Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

KANARYA'YA KARŞI OYNADI
Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Nijeryalı hücum oyuncusu bu sezon Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Slavia'nın 3-2 kazandığı iki maçta toplam 180 dakika şans buldu. 1.88 boyundaki futbolcu güçlü fiziği ve süratiyle tanınıyor. Forvette ve kanatta oynuyor.

Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞTİ
Peter Olayinka'nın Türkiye ile ilginç iki de anısı var. Nijeryalı futbolcu 17 yaşındayken 2013'te Denizlispor ile 18 yaşına bastığında ise 2014'te Akhisarspor ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı.

Temaslar sıklaştı! Peter Olayinka Fenerbahçe'ye

Ancak genç futbolcu o dönem Denizlispor ve Akhisarspor teknik direktörlerini olumlu yönde etkileyemedi. Yetersiz bulununca Türkiye'den ayrıldı ve Kıbrıs temsilcisi Yenicami'ye transfer olmuştu. Ardından kariyeri hızla yükseldi ve son olarak Slavia Prag'a geldi.

DİĞER
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı! İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den duygusal kutlama!
ABD'de polis siyahi bir genci başından vurarak öldürdü! Cinayet anı kamerada
Miha Zajc'a İtalya'dan bir talip daha
Cimbom dibe vurdu! Taylan ve Berkan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den sol bek operasyonu! Sezon sonu...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a kaleci çalımı!
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (13 Nisan)
Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City ve Liverpool yarıladı City ve Liverpool yarıladı 00:53
Fener'in vedası Fener'in vedası 00:51
Sessiz gecede turlayan City! Sessiz gecede turlayan City! 00:30
Gol düellosunda turlayan Liverpool! Gol düellosunda turlayan Liverpool! 00:29
Transferde dev kapışma! James Rodriguez... Transferde dev kapışma! James Rodriguez... 00:29
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 00:27
Daha Eski
Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber 00:24
A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! 00:23
F.Bahçe'ye Real'den 2 takviye birden! F.Bahçe'ye Real'den 2 takviye birden! 00:23
Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! 00:23
Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..." Zajc'tan derbi yorumu! "Atmosfer..." 00:23
A. Efes erteleme maçında galip! A. Efes erteleme maçında galip! 00:22