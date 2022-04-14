FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimin kafası karıştı! Yeni hoca...

Pereira'nın ayrılmasından 1 ay sonra göreve gelen hem fiziksel hem de moralmen çökmüş bir takım devralan İsmail Kartal 12 haftada Fenerbahçe'yi ayağa kalmdırdı. 5. aldığı takımı 2. sıraya kadar yükselten İsmail Kartal'ın takıma yaptığı dokunuşlar, 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alması ve en son derbi galibiyeti yönetimin kafasını karıştırdı.

HOCA YABANCI OLACAK DEMİŞTİ AMA...

Takvim'de yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde "Yabancı hocamızı yakın zamanda açıklayacağız" diyen Başkan Ali Koç'un hoca konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırdığı bildirildi. Bilindiği gibi Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile bir görüşme yapmıştı.