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FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimin kafası karıştı! Yeni hoca...

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılmasından 1 ay sonra göreve gelen hem fiziksel hem de moralman çökmüş bir takım devralan İsmail Kartal 12 haftada takımı ayağa kaldırdı. Sarı-lacivertlilerde görüşülen hocaların yüksek maliyeti ve Kartal'ın 12 haftalık süreçteki başarısı yönetimin tüm planlarını altüst etti... Başkan Ali Koç hoca konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırırken, İsmail Kartal ile devam fikri de ağırlık kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimin kafası karıştı! Yeni hoca...

Pereira'nın ayrılmasından 1 ay sonra göreve gelen hem fiziksel hem de moralmen çökmüş bir takım devralan İsmail Kartal 12 haftada Fenerbahçe'yi ayağa kalmdırdı. 5. aldığı takımı 2. sıraya kadar yükselten İsmail Kartal'ın takıma yaptığı dokunuşlar, 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alması ve en son derbi galibiyeti yönetimin kafasını karıştırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimin kafası karıştı! Yeni hoca...

HOCA YABANCI OLACAK DEMİŞTİ AMA...
Takvim'de yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde "Yabancı hocamızı yakın zamanda açıklayacağız" diyen Başkan Ali Koç'un hoca konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırdığı bildirildi. Bilindiği gibi Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile bir görüşme yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimin kafası karıştı! Yeni hoca...

MALİYETLER DE KAFALARI KARIŞTIRDI
Hatta ve hatta Jorge Jesus'un yıllık 5 milyon Euro, Joachim Löw'ün de yardımcılarıyla maliyetinin 11 milyon Euro'yu bulduğu ifade edilmişti. Bir de yeni gelecek yabancı hocanın isteyeceği transfer bütçesi de yönetimin frene basmasına neden oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimin kafası karıştı! Yeni hoca...

3-4 ADET BOMBA TRANSFER!
Sezon sonuna kadar takımın performansını bekleme kararı alan Fenerbahçe Yönetimi'nin İsmail Kartal ile yola devam edebileceği hatta takıma 3-4 adet çok sağlam transfer yapılabileceği ifade edildi.

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