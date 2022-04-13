FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Kanarya'da başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemeye çalışıyor. Kimsenin itiraz etmeyeceği 'marka' bir isim üzerine çalışmalar yürüten Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus'u ön planda düşünüyor.

Löw ile uzun süren pazarlıklar sonrasında son 1 haftadır da Jesus ile sıkı temasta olan sarı-lacivertli kulübün başkanının aklını ise İsmail Kartal 'ın performansı karıştırdı.

Daha önce başarılı olmuş Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve hüsran yaşayan Koç'un takımı dağılmış bir şekilde aldıktan sonra toparlayıp Şampiyonlar Ligi potasına sokan Kartal'ı da göz ardı etmediği belirtiliyor.