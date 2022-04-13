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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe haberleri: Sezonu 2. sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör konusu merak uyandırmaya devam ediyor. Yönetim Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerinde yoğunlaşırken, İsmail Kartal'ın ise yakaladığı başarılı performans kafaların karışmasına sebep oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Kanarya'da başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemeye çalışıyor. Kimsenin itiraz etmeyeceği 'marka' bir isim üzerine çalışmalar yürüten Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus'u ön planda düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Löw ile uzun süren pazarlıklar sonrasında son 1 haftadır da Jesus ile sıkı temasta olan sarı-lacivertli kulübün başkanının aklını ise İsmail Kartal'ın performansı karıştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Daha önce başarılı olmuş Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve hüsran yaşayan Koç'un takımı dağılmış bir şekilde aldıktan sonra toparlayıp Şampiyonlar Ligi potasına sokan Kartal'ı da göz ardı etmediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

F.BAHÇE'DEN JESUS'A GERÇEK ÜSTÜ TEKLİF!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi kovalarken başkan Ali Koç'un ana gündemi ise gelecek sezonun teknik adamını seçmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör konusunda kafalar karıştı! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Brezilya basını da Kanarya'nın hoca adayları arasında yer alan Jorge Jesus hakkında ortaya bir iddia attı. Haberde "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den gerçek üstü bir teklif aldı. Flamengo onu istiyorsa bir an önce harekete geçmeli" denildi.

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