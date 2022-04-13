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Fenerbahçe 'Barış için futbol' diyerek sahaya çıkacak! Rakip Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe, Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı yardım maçına çıkıyor. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk ile oynanacak müsabakaya dair bilgiler paylaşıldı. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:34
Fenerbahçe 'Barış için futbol' diyerek sahaya çıkacak! Rakip Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak.

Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00'te, www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir.

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