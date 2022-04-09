Fenerbahçe'de Jorge Jesus sürprizi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Joachim Löw'ün ismi öne çıkarken, Portekiz basınından yeni bir iddia geldi. Ülkenin en büyük haber sitelerinden A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için geçen hafta Portekiz'e gittiğini açıkladı. Koç'un 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile bir görüşme yaptığı belirtilirken, Jesus'u takımın başına getirmek için tüm taleplerini kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi. Aralık ayında Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus halen boşta bulunuyor. A Bola, Jesus'un kararını mayıs ayında vereceğini kaydetti.



Portekiz'in ünlü sitesi A Bola, F.Bahçe'nin tecrübeli Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için her fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.