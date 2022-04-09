Fenerbahçe Safiport finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi. İlk devrede 12 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan va farkı çift hanelere çıkaran (50-38) Çekya temsilcisi, final periyoduna da 63-59'luk üstünlükle girdi.



ALİNA'DAN 24 SAYI

Son periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen F.Bahçe Safiport, başarılı savunmasıyla skoru koruyarak maçı da 83-74 kazandı. Alina Iagupova, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. F.Bahçe, Perfumerias'ı 74-69 yenen Macaristan ekibi Sopron Basket ile yarın 17.00'de finalde kapışacak. Perfumerias ile Prag 3.'lük maçı oynayacak.