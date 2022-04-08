FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'de flaş görüşme! Fenerbahçe ve Jorge Jesus...

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe 'de ilk olarak yeni teknik direktör belirlenecek.

Bu doğrultuda Fenerbahçe için Löw, Jesus ve Bielsa isimleri öne çıkarken, ortekiz basınında yer alan haber ise bomba etkisi yarattı. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus arasında flaş bir görüşme gerçekleşti.

