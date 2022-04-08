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FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'de flaş görüşme! Fenerbahçe ve Jorge Jesus...

Gelecek sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Gündeminde Joachim Löw, Jorge Jesus ve Marcelo Bielsa gibi isimler yer alan Fenerbahçe için Portekiz basınından bomba bir iddia geldi. Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 13:13
FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'de flaş görüşme! Fenerbahçe ve Jorge Jesus...

Sarı-lacivertlilerde hedef bu sezon ligi ilk iki sıra içerisinde bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alabilmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'de flaş görüşme! Fenerbahçe ve Jorge Jesus...

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de ilk olarak yeni teknik direktör belirlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'de flaş görüşme! Fenerbahçe ve Jorge Jesus...

Bu doğrultuda Fenerbahçe için Löw, Jesus ve Bielsa isimleri öne çıkarken, ortekiz basınında yer alan haber ise bomba etkisi yarattı. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus arasında flaş bir görüşme gerçekleşti.

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