SPOR HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar! "G.Saray'a oranla..."

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci,kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi maçla ile ilgili konuşan başarılı isim, takımla ilgili de soruları yanıtladı.
Hafta sonu oynanacak derbi maçının hazırlıklarını değerlendirerek sözlerine başlayan İrfan Can Kahveci, "Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız." dedi.
Son 7 maçta yakalanan galibiyet serisine değinen milli futbolcu, "Maç kazandıktan sonra, o seriyi yakaladıktan sonra gerisi geliyor. Takım daha da moralleniyor, oyuncuların performansı da artıyor. Zaten galibiyetler peşi sıra geldiğinde takım, daha çok takım havasına girmiş oluyor. Daha güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Moraller yüksek olduğunda özgüven de artıyor. Taraftarımız da bu galibiyet serisinden sonra bizimle beraber ve onlardan aldığımız güçle herkesin özgüveni artmış durumda. Bu seriler tabii ki takım için çok önemli, inşallah serileri devam ettiririz." şeklinde konuştu.