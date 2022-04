SPOR HABERİ - İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar! "G.Saray'a oranla..."

Fenerbahçe - Galatasaray maçının dünyanın en büyük derbilerinden biri olduğunu belirten İrfan Can Kahveci , "Takım içinde de konuşmaya başladık. Aslında Kayseri maçından önce bile konuşulmaya başlandı. Ama tabii Kayseri maçına odaklanmıştık. Şimdi derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert'le bizim Galatasaray'la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hoca zaten hep bizimle birebir konuşuyor. Derbi için de konuşuruz. O da mutlu. Derbi havasına girdi. Seri olduğu için de yüzü gülüyor. İnşallah böyle devam ederiz. Hoca ile güzel bir iletişimimiz var. O zaten Fenerbahçe'nin içinden gelen bir insan. Her zaman nasıl daha iyi olabilirizi konuşuyoruz. Takımla yaptığı toplantılarda, analizlerde bunu gösteriyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz.