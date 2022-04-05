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Şeref bayrağı F.Bahçe’nin

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonunun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı "Fair Play Şeref Bayrağı" organizasyonunun 2021 yılı kazananı Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Şeref bayrağı F.Bahçe’nin
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonunun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı "Fair Play Şeref Bayrağı" organizasyonunun 2021 yılı kazananı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulüp iki yıl boyunca "Fair Play Şeref Bayrağı'nı" gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.
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