Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

Brezilya ekipleri Corinthians ve Atletico MG'nin de ilgilendiği 67 yaşındaki çalıştırıcı Benfica'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada yeni takımının Portekiz dışında olacağını söylemişti. İşte o açıklama...

"Portekiz futboluna yeniden döneceğimden eminim ancak yeni takımımın Portekiz dışında olacağını düşünüyorum. Benfica'dan ayrıldıktan sonra bazı teklifler aldım ancak Mayıs ya da Haziran ayında göreve başlamak istediğim için reddettim" ifadelerini kullanmıştı.