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Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Joachim Löw ile beraber teknik direktör listesinde olduğu bilinen Jorge Jesus ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınının iddiasına göre Jorge Jesus, bir Suudi kulübüyle 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 17:00
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

Aralık ayında Benfica'daki görevinden ayrılan ve Fenerbahçe'nin de adayları arasında yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Jesus, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik direktörün Suudi Arabistan ekibinden yıllık 10 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

Daha önce Suudi Arabistan'da Al Hilal takımını çalıştıran Jesus, Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

Brezilya ekipleri Corinthians ve Atletico MG'nin de ilgilendiği 67 yaşındaki çalıştırıcı Benfica'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada yeni takımının Portekiz dışında olacağını söylemişti. İşte o açıklama...

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'tan kötü haber geldi! 10 milyon euro...

"Portekiz futboluna yeniden döneceğimden eminim ancak yeni takımımın Portekiz dışında olacağını düşünüyorum. Benfica'dan ayrıldıktan sonra bazı teklifler aldım ancak Mayıs ya da Haziran ayında göreve başlamak istediğim için reddettim" ifadelerini kullanmıştı.

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