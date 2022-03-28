Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Son dakika spor haberleri... Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, takımların yabancı antrenör tercihlerini eleştirdi. 69 yaşındaki çalıştırıcı, adı Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Joachim Löw'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:15
Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktör tercihleri ile şampiyonluk için büyük avantaja sahip Trabzonspor'un ligdeki performansını değerlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

"LÖW'DEN DAHA ÇOK EĞİTİM ALDIM"

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getireceği öne sürülen Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili Yılmaz Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyenli denklem değil ki. Bu kadar öğrenilmesi zor bir iş de değil. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden. Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Bazen benim de Alman pasaportum var diye ironi yapıyoruz. Ne olacak yani? İsmimiz Yılmaz diye mi? Popülarite ve 'işte bak dünya şampiyonu oldu.' rahatlığıyla sorunsuz bir şekilde hocayı getirme arzusundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

"BEŞİKTAŞ'A VALERIEN ISMAEL GELDİ. NASIL GELDİ, KİM GETİRDİ?"

Yılmaz Vural, Beşiktaş Kulübünün, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i hangi kriterlere bakarak göreve getirdiğini merak ettiğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Türkiye'de yabancı teknik direktörde ısrar etmenin manası olmadığını vurgulayan Vural, "Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Nasıl geldi, kim getirdi? Olduğu yerlerdeki başarısı ne? Türkiye'yi ne kadar tanıyor?

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Hangi gerekçeler ve kriterlere bakılarak buraya getiriliyor bilemiyorum. Peşin peşin konuşmak doğru olmaz, bakacağız. Tanımıyoruz, bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Türkiye farklı bir ülke. Türkiye, Avrupalı zihniyetiyle yaşayan bir ülke değil. İnsanı öyle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

"YABANCI HOCA GETİRİLDİ DE NE OLDU? GALATASARAY HALA DÜŞME POTASINDA"

Vural, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in kısa sürede Galatasaray gibi büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek zamanı ve yaptırım gücü olmadığını belirtti.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Torrent'in başarı elde etmesinin zor olduğunu kaydeden tecrübeli teknik direktör, "Yabancı hoca getirildi de ne oldu? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki. Çok geç yardımcı hocalıktan birinci hocalığa geçmiş bir arkadaşımız.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Galatasaray takımında içeriden duyuyorum. Bize de geliyor, arkadaşlarımız var. Çalıştırmasından taktik yorumlara takımın içerisinde bir memnuniyetsizlik yok. Kısa sürede büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek ne zamanı, ne de yaptırım gücü var. Dolayısıyla başarılı olması zor.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Görüldüğü üzere birkaç iyi maç oynanınca, 'bak işte fena yapmıyor.' yorumları yapıldı. Yabancıda böyledir. Ufak bir farklılık getirirse çok abartılır. Barcelona maçlarında berabere kaldı, kaybetti ve akabinde bir lig maçı kaybetti. Hala 38 puanla düşme potasının içinde. Böyle olunca 'getirdin de ne oldu?' olur." diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

"TRABZONSPOR YAPTIĞI DOĞRULARIN KARŞILIĞINI ALDI"

Ligdeki şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Yılmaz Vural, Trabzonspor'un mutlu sona ulaşacağına inandığını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Vural, Trabzonspor'un başarısının Türk futbolu açısından faydalı olduğunu belirterek "Trabzonspor şampiyon oldu tabii. Futbolda top yuvarlaklığını göstermezse açık ara şampiyon oldular. Tebrik ediyorum kendilerini. İyi oldu, zamanlı oldu. Trabzonspor'un, Anadolu ve Türk futbolunun ihtiyacı vardı. İnşallah bu Türk futboluna başka bir bakış getirir.

Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin hoca adayı Joachim Löw'le ilgili flaş sözler!

Profesyonel futbolda bu işi uzun zaman önce planlayıp o planlarınızı yerine getirebiliyorsanız görüldüğü gibi başarılı olma şansınız diğerlerinden fazla oluyor. Trabzonspor yaptığı doğruların karşılığını aldı. Ahmet Ağaoğlu'na, sevgili Abdullah Avcı'ya, takıma, taraftarlara, oyunculara şampiyonluk 'hayırlı olsun' diyorum." şeklinde konuştu.

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