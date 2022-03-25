Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren ve gelecek sezon takımı ona emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk hamlesini Almanya'dan gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, yaz dönemine kadar hedeflediği bazı oyuncuların transferini bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor

Alman basınına göre, sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan isimlerden biri de Macaristanlı Roland Sallai. Macar futbolcunun adı ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış, paylaşımlara "alev emojisi" ile yorum yapmıştı.