Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci sıra için mücadele etmeye devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine Rolland Sallai geldi. İşte transfere ilişkin flaş detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:38
Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren ve gelecek sezon takımı ona emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk hamlesini Almanya'dan gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, yaz dönemine kadar hedeflediği bazı oyuncuların transferini bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Alman basınına göre, sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan isimlerden biri de Macaristanlı Roland Sallai. Macar futbolcunun adı ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış, paylaşımlara "alev emojisi" ile yorum yapmıştı.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

SZALAI'NİN YAKIN DOSTU

Rolland Sallai, Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı ve ikilinin arası bayağı samimi. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Başarılı futbolcunun menajerliğini, şu anda 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyen ROGON şirketi yapıyor.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Oyuncu izleme ekibinin, yakından takip ettiği Rolland Sallai'yle ilgili olarak olumlu bir rapor sunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

ROLLAND SALLAI'NİN KARNESİ

Akşam'ın haberine göre Almanya'nın Freiburg takımında oynayan Rolland Sallai, bu sezon 27 maçta forma giydi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu forma giydiği müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

DİĞER
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Seyşeller tatiline çıktı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun pozları sosyal medyayı salladı!
Geçtiğimiz ay evlenen Gökçe Bahadır'a reklam teklifleri yağıyor: İki imzadan 5 milyon TL'yi kaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor