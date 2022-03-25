Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Roland Sallai

Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren ve gelecek sezon takımı ona emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk hamlesini Almanya'dan gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, yaz dönemine kadar hedeflediği bazı oyuncuların transferini bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor
Alman basınına göre, sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan isimlerden biri de Macaristanlı Roland Sallai. Macar futbolcunun adı ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış, paylaşımlara "alev emojisi" ile yorum yapmıştı.
SZALAI'NİN YAKIN DOSTU
Rolland Sallai, Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı ve ikilinin arası bayağı samimi. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Başarılı futbolcunun menajerliğini, şu anda 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyen ROGON şirketi yapıyor.