FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

İlk olarak sakatlık süreciyle ilgili konuşan Çek sol bek, "Benim açımdan bu periyot biraz zorluydu. Yaklaşık olarak 2 ay takımla beraber değildim. Dolayısıyla benim adıma kolay bir süreç değildi. Kariyerim boyunca geçirmiş olduğum, en uzun sakatlıklardan bir tanesiydi. Haliyle vücudum biraz daha yorgun düştü. Ama benim için şu anda en önemli şey yeniden takıma katılabilmek ve yeniden geri gelebilmek idi. Şu an itibarıyla her gün kendimi çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Umuyorum ki daha çok dakika alırım ve daha fazla maç oynama imkanım olur." dedi.

Uzun süren sakatlıklar sürecinde mental anlamda güçlü durabilmenin önemine değinen Novak, "Bu tip durumlarda mental olarak güçlü durmanız, güçlü olmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı dışarıda idman yaparken gördüğünüzde, siz içeride tedavinizi sürdürdüğünüzde bu sizin için gerçekten zorlaşabiliyor. Ama ben daima pozitif kalmaya çalışan bir insanım. Olaylarda daima pozitif noktalar aramaya çalışan birisiyim. İki hafta öncesinde takıma katıldım ve şu an itibarıyla benim açımdan her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu beni iyi hissettiriyor. Benim için de önemli olan bu." ifadesini kullandı.