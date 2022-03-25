FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

"SAHADA SAVAŞTIK" Takımın son haftalarda kazanmayı alışkanlık haline getirmiş olmasını ve yükselen grafiğini değerlendiren Çek futbolcu, "Açıkçası bu inişli çıkışlı dönemler hayat gibi, hayatta da bunları sürekli olarak yaşıyoruz. Ama insanların, bunların üstesinden nasıl geldiği çok daha önemli, bunun üstesinden gelmek için nasıl emek harcadığı önemlidir. Bu süreçleri bazen iyi bir şekilde yönetebiliyorsunuz bazen de kötü yönettiğiniz zamanlar olabiliyor. Ancak buradaki en önemli şey hatalarımızdan ders(ler) almak. Bir sonraki maçlarda ya da antrenmanlarımızda o hataları tekrarlamamak adına bunlardan ders almak bana göre çok önemli, çünkü söylemiş olduğum gibi bu tip iniş çıkışlar hayat içerisinde de olan şeyler. Bizler için de bu periyot açıkçası zordu.

Kazanmak istediğimiz maçları maalesef kazanamadık. Şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çünkü biliyorsunuz ki maçlarda sergilediğiniz performansla beraber şansa da ihtiyacınız olduğu anlar olabiliyor. Benim şu an itibarıyla gördüğüm şu ki takım içerisindeki herkes gayet pozitif, benim gibi onlar da pozitif, tüm takım arkadaşlarım bu noktada pozitifler. Bizler de aynı şekilde bu pozitif düşünceyle beraber saha içinde savaştık ve son maçlarda da bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bizler açısından önemli olan bu galibiyetleri alabilmekti." şeklinde konuştu.