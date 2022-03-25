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FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan çıktıktan sonra formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten yıldız sol bek, sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 18:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, FB TV'ye verdiği röportajda birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

İlk olarak sakatlık süreciyle ilgili konuşan Çek sol bek, "Benim açımdan bu periyot biraz zorluydu. Yaklaşık olarak 2 ay takımla beraber değildim. Dolayısıyla benim adıma kolay bir süreç değildi. Kariyerim boyunca geçirmiş olduğum, en uzun sakatlıklardan bir tanesiydi. Haliyle vücudum biraz daha yorgun düştü. Ama benim için şu anda en önemli şey yeniden takıma katılabilmek ve yeniden geri gelebilmek idi. Şu an itibarıyla her gün kendimi çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Umuyorum ki daha çok dakika alırım ve daha fazla maç oynama imkanım olur." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Uzun süren sakatlıklar sürecinde mental anlamda güçlü durabilmenin önemine değinen Novak, "Bu tip durumlarda mental olarak güçlü durmanız, güçlü olmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı dışarıda idman yaparken gördüğünüzde, siz içeride tedavinizi sürdürdüğünüzde bu sizin için gerçekten zorlaşabiliyor. Ama ben daima pozitif kalmaya çalışan bir insanım. Olaylarda daima pozitif noktalar aramaya çalışan birisiyim. İki hafta öncesinde takıma katıldım ve şu an itibarıyla benim açımdan her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu beni iyi hissettiriyor. Benim için de önemli olan bu." ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

"SAHADA SAVAŞTIK"

Takımın son haftalarda kazanmayı alışkanlık haline getirmiş olmasını ve yükselen grafiğini değerlendiren Çek futbolcu, "Açıkçası bu inişli çıkışlı dönemler hayat gibi, hayatta da bunları sürekli olarak yaşıyoruz. Ama insanların, bunların üstesinden nasıl geldiği çok daha önemli, bunun üstesinden gelmek için nasıl emek harcadığı önemlidir. Bu süreçleri bazen iyi bir şekilde yönetebiliyorsunuz bazen de kötü yönettiğiniz zamanlar olabiliyor. Ancak buradaki en önemli şey hatalarımızdan ders(ler) almak. Bir sonraki maçlarda ya da antrenmanlarımızda o hataları tekrarlamamak adına bunlardan ders almak bana göre çok önemli, çünkü söylemiş olduğum gibi bu tip iniş çıkışlar hayat içerisinde de olan şeyler. Bizler için de bu periyot açıkçası zordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Kazanmak istediğimiz maçları maalesef kazanamadık. Şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çünkü biliyorsunuz ki maçlarda sergilediğiniz performansla beraber şansa da ihtiyacınız olduğu anlar olabiliyor. Benim şu an itibarıyla gördüğüm şu ki takım içerisindeki herkes gayet pozitif, benim gibi onlar da pozitif, tüm takım arkadaşlarım bu noktada pozitifler. Bizler de aynı şekilde bu pozitif düşünceyle beraber saha içinde savaştık ve son maçlarda da bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bizler açısından önemli olan bu galibiyetleri alabilmekti." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Ligde oynanmamış bir 8 haftanın olduğunun hatırlatılması üzerine Filip Novak, bir futbolcu için oynadığı tüm maçları kazanmanın önemini şöyle ifade etti:

"Açıkçası bu sorunun cevabı kolay, çünkü bir futbolcuysanız oynadığınız tüm maçları kazanmak istersiniz. Bizler de aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bunları kazanıp kazanamadığımızı göreceğiz ama bizler elbette ki her maçı kazanmak istiyoruz. Ben kendi adıma Fenerbahçe için en iyimi sahada göstereceğim ve takım arkadaşlarımın da en iyilerini göstereceklerinden hiçbir şüphem yok."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

"ISLIKLAR BİZİ SORUNA İTİYOR"

Taraftarın desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını ve onların takımın itici günü olduğuna vurgu yapan Novak, "Hocamız geldikten sonra taraftarların bu noktadaki mantalitesini değiştirdi. Açıkçası şunu da söylemem gerekiyor ki taraftarların maç içerisinde, maç oynanırken ıslıklamaları bizleri gerçekten çok büyük bir soruna itiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Tabii ki de şikâyet ettikleri ya da beğenmedikleri şeyleri, eleştirilerini maçtan sonra gösterebilirler ama maç esnasında bizler, daima onların desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü onların destekleriyle beraber saha içinde daha kolay, daha iyi bir şekilde oynama imkânına kavuşuyoruz. Bunu olumlu anlamda biraz değiştirebildiğimizi düşünüyorum. Zaten son maçlarda dolu tribünler önünde oynuyoruz ve onların arkamızda olduklarını, desteklerini hissediyoruz. Biz, zaten onlar için kazanıyoruz. Dolayısıyla benim ve bizler için önemli olan taraf da bunlar." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'nin, Dünya Kupası'nda play-off elenmelerinde istediğini alamayışını değerlendiren Filip Novak, "Hem Türkiye'nin hem de Çekya'nın maçlarını seyrettim. Ama maalesef iki takım da elendi. Tabii ki zor bir durum çünkü Çek Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye'nin, Dünya Kupası'nda olmasını gerçekten çok isterdim. Ama bu bir futbol ve biraz önce de söylediğim gibi iniş ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef Çekya da Türkiye de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacaklar. Ama ne olursa olsun diğer turnuvalara katılabilmek adına yeniden çalışmaya, yeniden savaşmaya devam etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

"Milli takım kadrosunda olmamak benim açımdan zordu" diyen Filip Novak, bu sürece dair görüşlerini şu şekilde paylaştı:

"Açıkçası 2 aydır futbolun dışında kaldım ve son oynadığımız maçta 30 dakikalık bir performans sergileyebildim. Benim için en önemli şey aslında takıma yardım edip edememem. Buna daha çok odaklanmış durumdayım. Ancak sizi oynatıp oynatmamaları teknik direktörlerin kararı. Bu konuda elbette ki saygılıyım. Şu an itibarıyla geri döndüm, sakatlıktan kurtuldum. Umarım benim açımdan her şey iyi olur. Yeniden milli takım kadrosunda bulunabilmek adına savaşmaya devam edeceğim."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

Ailenin önemine vurgu yapan Filip Novak, futbol dışında neler yaptığı ile ilgili de şunları anlattı:

"Hayatımda benim için ailemin önemi çok fazla. Gelecek hafta da Galatasaray maçı için buraya gelecekler. Yaklaşık 10 kişi bizleri desteklemek için statta olacak. Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyorum. Golf ve tenis gibi birçok sporla ilgileniyorum ve kahve içmeyi seviyorum. Kendimi yorgun hissetmiyorsam oyun oynuyorum. Aynı zamanda bunu mental olarak dinlenmek adına da yapıyorum. Futbol dışında farklı şeyler de düşünmek istiyorum. Bu da bence çok önemli. Kafamı rahatlamak ve keyif almak için yapıyorum. Daha çok aksiyon oyunlarını seviyorum."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan taraftara mesaj! "Büyük bir sorun..."

"TÜRKÇE'Yİ EN İYİ SZALAI KONUŞUYOR"

Takımda yabancı oyuncular arasında Türkçe'yi en iyi Attila Szalai'nin konuştuğunu ifade eden Novak, "Sürekli Türkçe konuşmayı deniyor. Ve bazı zamanlar bu durum çok eğlenceli oluyor. Türkçe olarak çok fazla şeyi anlayabiliyor ve konuşuyor. Bu konuda ben de fena sayılmam. Türkçe'yi konuşma noktasında sanırım biraz utangacım ama söylenen çok şeyi anlayabiliyorum. Kamera önünde konuşmayı çok tercih etmiyorum ama zamanı geldiğinde Türkçe konuşabileceğimi düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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