Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

Yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Arjantinli golcü için stratejisini belirledi.
Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro ile ön sözleşme yaptığı iddia edilen ve Haziran 2022'de Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek Gustavo Pavon için Fenerbahçe, yeniden devreye girdi.
BOCA'DAN ERKEN ALINACAK
Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin, Pavon için yasal yollarla erken davranacağı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Boca Juniors'a, Haziran öncesinde 1.5 milyon dolar ödeyebileceği kaydedildi.