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Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler gelecek sezon kadrosuna mutlak bir forvet takviyesi yapmak isterken, gündeme Cristian Pavon gelmişti. Güney Amerika basınında yer alan bilgilere göre Pavon için Fenerbahçe, stratejisini belirledi. Atletico Mineiro ile ön sözleşme imzaladığı iddia edilen Pavon için Kanarya, erken davranmayı planlıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

Yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Arjantinli golcü için stratejisini belirledi.

Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro ile ön sözleşme yaptığı iddia edilen ve Haziran 2022'de Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek Gustavo Pavon için Fenerbahçe, yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

BOCA'DAN ERKEN ALINACAK
Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin, Pavon için yasal yollarla erken davranacağı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin Boca Juniors'a, Haziran öncesinde 1.5 milyon dolar ödeyebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

Bununla beraber Boca Juniors'ın da, Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak baktığı, oyuncuyu bedelsiz göndermektense az da olsa para kazanmanın daha mantıklı olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

ATLETICO FIFA'YA GİDEBİLİR
Öte yandan Pavon ile ön sözleşme imzalayan Atletico Mineiro'nun, oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde FIFA'ya gitme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Cristian Pavon için transfer taktiğini belirledi! Erken davranılacak ve...

Cristian Pavon, kariyeri boyunca 218 müsabakada rol alırken 54 gol 51 asist üretti.

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