Faul isyanı

Fenerbahçe-Konyaspor maçında gol perdesi 35. dakikada açıldı ancak pozisyon çok tartışıldı. Yeşil-beyazlılar rakip yarı alanda sağ kanattan taç atışı kullandı. Amilton gelen topu yerden kaleye gönderdi. Kaleci Altay Bayındır topu kurtarmak isterken sektirdi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Zymer Bytyqi ağları sarstı. Kaleci Altay Bayındır bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirtti. Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştü ancak pozisyonu izlemedi ve golü verdi. Gol sonrası kaleci Altay, omzunu tutarken sarı-lacivertliler büyük tepki gösterdi. Konya cephesi ise Fenerbahçeli futbolculara çıkmayan kartlar nedeniyle hakem Umut Meler'e itiraz etti.