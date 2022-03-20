Fenerbahçe'de yeni bir efsane doğuyor! Volkan Demirel'den sonra Altay Bayındır da...

2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen kaleci Altay Bayındır hızlı bir şekilde sembolleşme yolunda ilerliyor.
Sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olmasına rağmen sarı-lacivertlilerde bizzat Başkan Ali Koç tarafından Altay'la yeni kontrat görüşmelerinin başlandığı duyuruldu. Ali Koç'un hedefi Altay ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak olacak. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden bu yana gelişen performansı, kaptanlığa kadar yükselişi, saha içi ve saha dışındaki örnek davranışlarıyla takdir toplayan Altay Bayındır'ın kulüp tarihine geçmesi isteniyor.
Bu zamana kadar tarihi boyunca birçok efsane kaleciye ev sahipliği yapan Fenerbahçe'de yepyeni bir sembol isim daha yükseliyor. Bizzat Başkan Ali Koç, Altay'ın uzun yıllar sarı-lacivertli kaleyi korumasını arzuluyor.