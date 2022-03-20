Fenerbahçe'de yeni bir efsane doğuyor! Volkan Demirel'den sonra Altay Bayındır da...

Altay Bayındır , Fenerbahçe 'ye 2019'da Ankaragücü 'nden transfer olduğunda 1.5 milyon euro bonservis ödendi, yıllık maaşı da 500 bin euro olarak belirlendi.

Yeni sözleşme görüşmelerinde bizzat Başkan Ali Koç 'un isteğiyle Altay Bayındır 'ın maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak. Her ne kadar genç kaleci sözleşme görüşmelerinde maddi konuları önceliğine almasa da Ali Koç bu konuya özel olarak önem veriyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ

2019-20 sezonuyla beraber Fenerbahçe forması giymeye başlayan Altay Bayındır, bu zamana kadar 92 resmi maça çıktı. Altay, turnuvaların dağılımına göre Süper Lig'de 80, Türkiye Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 5 ve Konferans Ligi'nde 2 maçta forma giydi. Altay'ın, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'le ilk 3 seneleri kıyaslandığında daha fazla forma şansı bulmuş olması da gözlerden kaçmadı. Aynı süreçte Engin İpekoğlu 91 maç, Rüştü Reçber 86 maç ve Volkan Demirel 60 maçta yer almıştı, Altay bu üç önemli ismi de ilk 3 seneler kıyaslandığında geride bıraktı.