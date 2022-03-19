Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon gerek sakatlık gerekse formsuzlukları nedeniyle oynayamayan ikili için taraftarlar öfke kusuyor.

Gustavo Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyor. Sosa ise 1.7 milyon Euro ücret alıyor. Brezilyalı yıldız ligde 14 maçta sadece 1 gol attı. Sosa'nın ise 16 maçta 2 asisti var.