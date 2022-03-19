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Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan Fenerbahçe, ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Sarı-laciverliler gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Fenerbahçe'de birçok isim ile de yollar ayrılacak. İşte ayrılık için ismi geçen 6 futbolcu ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:02
Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-Lacivertliler'de birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor...

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-Lacivertliler'de 36 yaşındaki Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun ise 1 yıl daha sözleşmesi var.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Yönetim maaş bütçesinde yer açabilmek için Sambacı yıldızla da yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Onu isteyen takımlar arasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians bulunuyor...

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Sosyal medyadaki taraftarlar özellikle Sosa ve Gustavo'ya ateş püskürüyor.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon gerek sakatlık gerekse formsuzlukları nedeniyle oynayamayan ikili için taraftarlar öfke kusuyor.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Gustavo Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyor. Sosa ise 1.7 milyon Euro ücret alıyor. Brezilyalı yıldız ligde 14 maçta sadece 1 gol attı. Sosa'nın ise 16 maçta 2 asisti var.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

İkili toplamda 30 maçta 1 gol, 2 asist üretirken, Fenerbahçe'nin umudu 17'lik Arda Güler sadece 6 maçta 1 gol ve 2 asistle iki oyuncuyu yakalamayı başardı.

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Takvim'in haberine göre; ayrılık için ismi geçen diğer futbolcular arasında Nazım Sangare, Ozan Tufan, Pelkas, Berisha yer alıyor...

Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Kiraya giden oyunculardan da bazılarıyla yolların ayrılması bekleniyor.

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