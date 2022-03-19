Fenerbahçe'de operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Sarı-Lacivertliler'de birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor...
Sarı-Lacivertliler'de 36 yaşındaki Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun ise 1 yıl daha sözleşmesi var.
Yönetim maaş bütçesinde yer açabilmek için Sambacı yıldızla da yollarını ayıracak.
Onu isteyen takımlar arasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians bulunuyor...
Sosyal medyadaki taraftarlar özellikle Sosa ve Gustavo'ya ateş püskürüyor.
Bu sezon gerek sakatlık gerekse formsuzlukları nedeniyle oynayamayan ikili için taraftarlar öfke kusuyor.
Gustavo Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyor. Sosa ise 1.7 milyon Euro ücret alıyor. Brezilyalı yıldız ligde 14 maçta sadece 1 gol attı. Sosa'nın ise 16 maçta 2 asisti var.
İkili toplamda 30 maçta 1 gol, 2 asist üretirken, Fenerbahçe'nin umudu 17'lik Arda Güler sadece 6 maçta 1 gol ve 2 asistle iki oyuncuyu yakalamayı başardı.
Takvim'in haberine göre; ayrılık için ismi geçen diğer futbolcular arasında Nazım Sangare, Ozan Tufan, Pelkas, Berisha yer alıyor...
Kiraya giden oyunculardan da bazılarıyla yolların ayrılması bekleniyor.
Bu isimlerden Lemos, Meyer ve Samatta'ya da kapı gösterilecek.