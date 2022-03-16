Haberler Fenerbahçe Lucas’a ilgi var

Lucas’a ilgi var

Fenerbahçe’nin radarında olan sol bek Ayrton Lucas hakkında menajeri Gürkaya’dan mesaj geldi: Evet ciddi bir ilgi var. Onu almaya çalışıyorlar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Lucas’a ilgi var

Bu sezon sol bekte Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai gibi isimleri kullanan Kanarya gelecek yıl buraya mutlaka bir takviye düşünüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından FIFA'nın aldığı karar doğrultusunda bu iki ülkede forma giyen oyunculara 7 Nisan'a kadar transfer hakkı tanındı. F.Bahçe de bu maddeyi devreye sokarak Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Menajeri Timur Gürkaya, Rus basınına önemli açıklamalar yaptı. Gürkaya "Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas'a kesinlikle bir ilgisi var. Bunu biliyorum. Hala onu almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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