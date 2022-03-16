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FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Arda Güler'e büyük övgü! İşte o sözler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla Alanyaspor maçına damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, dönüş uçağında 17 yaşındaki futbolcuyu yere göğe sığdıramadı. Arda dönüş uçağında “Mesut abi yorumlasın” diyerek performansını sordu... Tecrübeli futbolcu genç takım arkadaşı için 'dünya starı olacak' dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den Arda Güler'e büyük övgü! İşte o sözler

Sarı-lacivertliler, Arda Güler gibi büyük bir yıldız adayına sahip olmanın keyfini yaşıyor. Her anı yakından takip edilen 17 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor deplasmanı dönüşü uçaktaki görüntüsü yine gönülleri feth etti. İdolü olarak gördüğü Mesut Özil'in yanına giden genç futbolcu, süper yıldızdan performansını değerlendirmesini istedi. 33 yaşındaki oyuncu da genç meslektaşını adeta övgüye boğdu. Mesut "Süper bir gol. Süper bir asist. Kalite. İnşallah devamı gelir böyle kardeşim. Dünya starı olacaksın" ifadelerini kullandı. Mesut bu sözlerin ardından Arda'ya baktı. Genç futbolcu utangaç bir tavırla ağabeyine bu sözleri için teşekkür etti.

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR
Arda Güler genç yaşına rağmen oyunu, soğukkanlılığı ve büyük yetenekleriyle basamakları çabuk çıkacak gibi görünüyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un 17 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde kadroya dahil etmeyi planlıyor.

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