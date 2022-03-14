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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - HAKEM MÜKEMMELDİ

F.Bahçe, Alanyaspor karşısında çok gösterişli bir galibiyet aldı. Fakat dün gece gösterdi ki bazı oyuncular, sadece Fenerbahçe için değil dünyadaki tüm takımlar için önemli. Bunun başında da kaleci Altay geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Öyle kritik anlarda öyle toplar çıkardı ki, maçın bence Rossi ile birlikte en önemli ismi. Sarı-lacivertliler maça iyi başladı. Kapandılar, çıktılar ve golü buldular. Golün pasını veren Altay, golü atan da Rossi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Golün pası ne kadar bilinçli ise Rossi'nin son anda vurduğu topta da şans ve kaleci hatası faktörünü ortaya koymalıyız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu. Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi. İşte dedik ya bazı oyuncular, kalitesi ile kötü giden bir şeyi iyiye çevirebiliyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Mesut da yoruldu yerine giren Arda -ki Türk futbol tarihinin en önemli yıldızlarından biri olacak- F.Bahçe'yi öne geçiriverdi. Arda sadece gol atmadı, 5. golde de kafayı kaldırdı adrese teslim mükemmel bir orta ile Berisha'ya golü attırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İsmail Kartal'a tavsiyem her hafta Arda ile başla. Pişsin seneye daha güçlü hale gelsin. Çünkü görünen o ki Mesut, pas hatası yapmasa da fizik olarak hiçbir zaman eski Mesut olamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Hakemlerin deprem yaşadığı haftada Volkan Bayarslan'ı çok beğendim. Kusursuz yönetti. Üstelik tecrübeli bir hakem değil. Verdiği penaltı kesinlikle doğru, VAR müdahalesi de yerinde. Oyuncular iyi niyetliydi, maç kolaydı bahanesine sığınmayalım. Hakem mükemmeldi.

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