Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Serdar Aziz'le de hem iyi performansı hem de yerli olması nedeniyle orta yol bulunarak sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

YENİ MAESTRO ARDA GÜLER Yeni sezonda takımın en önemli silahlarından birisi Arda Güler olacak. Genç yıldızın sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Maaşına da ciddi bir iyileştirme yapılacak. Kontrata en az 30 milyon euro serbest kalma maddesi eklenecek.