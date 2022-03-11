Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de uzun süren sessizliğini bugün bozacak olan Ali Koç'un gelecek sezon için süper bir takım kurmayı planladığı iddia edildi...
Vitor Pereira ile başladığı bu sezon da hayal kırıklığı yaşayan Koç, camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmak için harekete geçti. İlk etapta takımı dünyaca ünlü bir teknik adama teslim etmeyi planlayan başkan, kadroyu da takviye edecek.
Yeni hocanın da görüşleri doğrultusunda en az 2-3 yıldız oyuncu transfer edilecek. Bunlardan birisi forvet, diğeri orta saha+kanat olacak