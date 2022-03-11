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Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı 4. yılı da kupasız tamamlamayı garantileyen Ali Koç gelecek sezon müthiş bir kadro kurmayı hedefliyor. Fenerbahçe Başkanı üst düzey bir teknik adamın yanı sıra en az 2-3 yıldız transfer edip, şampiyonluk sözünü tutmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de uzun süren sessizliğini bugün bozacak olan Ali Koç'un gelecek sezon için süper bir takım kurmayı planladığı iddia edildi...

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Vitor Pereira ile başladığı bu sezon da hayal kırıklığı yaşayan Koç, camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmak için harekete geçti. İlk etapta takımı dünyaca ünlü bir teknik adama teslim etmeyi planlayan başkan, kadroyu da takviye edecek.

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Yeni hocanın da görüşleri doğrultusunda en az 2-3 yıldız oyuncu transfer edilecek. Bunlardan birisi forvet, diğeri orta saha+kanat olacak

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

ÖN TEMASLAR START ALDI

Diğer mevkilerdeki eksikler de kaliteli ve takımı ileriye taşıyabilecek isimlerle kapatılacak. Koç'un tartışılmayacak bir takım oluşturarak, şampiyonluk özlemine son vermek istediği ifade edildi. Kadro planlaması için görüşülen teknik adamla istişarelerin sürdüğü ve transfer hazırlıklarının başladığı belirtiliyor.

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Öte yandan yeni isimlere yer açmak için sezon sonunda ciddi sayıda oyuncu ile de yollar ayrılacak. Başkanın, FFP kriterlerine rağmen keseyi açacağı ve süper bir takım kurmaya kararlı olduğu bildirildi.

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

FERDİ VE SERDAR AZİZ KALACAK

Yönetim, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile Serdar Aziz'i de takımda tutmak istiyor. İkili ile görüşmeler sürüyor. 22 yaşındaki Ferdi ile büyük ölçüde anlaşıldığı bildirildi. Yeni kontrat büyük olasılıkla 5 yıllık olacak.

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Serdar Aziz'le de hem iyi performansı hem de yerli olması nedeniyle orta yol bulunarak sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

YENİ MAESTRO ARDA GÜLER

Yeni sezonda takımın en önemli silahlarından birisi Arda Güler olacak. Genç yıldızın sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Maaşına da ciddi bir iyileştirme yapılacak. Kontrata en az 30 milyon euro serbest kalma maddesi eklenecek.

Süper Fener planı! Gelecek sezon...

Bu arada Arda Güler'e Real Madrid ve Ajax'tan transfer teklifi geldiği ancak oyuncu ve ailesinin bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. 17 yaşındaki Arda'nın Fenerbahçe'de gelişimini tamamlayıp, kulübünün de onayı ile Avrupa seçeneğini gelecekte değerlendirmek istediği bildirildi.

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