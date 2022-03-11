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Ayrton Lucas Fenerbahçe'ye! Menajeriyle temasa geçildi

Son dakika spor haberi: Sol bek mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin Ayrton Lucas ısrarı devam ediyor. Bir süredir Brezilyalı yıldızın peşinde olan sarı-lacivertliler transferde somut adımlar atmaya başladı. Yönetim, Ayrton Lucas'ın menajeriyle temasa geçti. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Ayrton Lucas Fenerbahçe'ye! Menajeriyle temasa geçildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası, FIFA tarafından Rus liginde mücadele eden futbolcuların sözleşmelerini feshedebilme hakkı tanınması adeta bir ara transfer dönemi yarattı.

Ayrton Lucas Fenerbahçe'ye! Menajeriyle temasa geçildi

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Spartak Moskova'da forma giyen Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'a kanca attı. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri ile temasa geçtiği ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe bu transferi sezon sonunda yapmayı planlıyor.

Ayrton Lucas Fenerbahçe'ye! Menajeriyle temasa geçildi

Bu arada Spartak Moskova kulübünden bir açıklama geldi. Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, "Spartak Moskova'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ayrton Lucas Fenerbahçe'ye! Menajeriyle temasa geçildi

Ancak açıklamanın bu sezon için olduğu Ayrton Lucas'un sezozunun bitimiyle birlikte Rusya'dan ayrılmayı planladığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuya 2018 yılında Fluminense forması giydiğinde de talip olmuştu.

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